Sky Sports: "Барселона" предлагает "ПСЖ" 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара

"Барселона" намерена приобрести нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает Sky Sports Germany. По информации СМИ, каталонцы предлагают парижанам 100 миллионов евро за 27-летнего бразильца и двух игроков из списка на выбор.

В список футболистов, которых "Барселона" готова отдать за Неймара входят: полузащитник Иван Ракитич, защитник Нелсон Семеду, нападающие Филиппе Коутинью, Малком и Усман Дембеле.

Ранее сообщалось, что отец и агент Неймара проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

"ПСЖ" хочет обменять Неймара в "Ювентус" на Дибалу