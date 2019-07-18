Отец Неймара встретится с "Ювентусом"

Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport. Пока что она будет носить исключительно информативный характер и неизвестно, когда состоится.

Подписание Неймара не является приоритетом для "Ювентуса", но клуб не прочь воспользоваться возможностью, если она будет выгодна с экономической точки зрения.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травм, проведя во всех турнирах 28 матчей и забив 23 мяча.

Неймар заявил руководству "ПСЖ" о желании покинуть клуб этим летом