"ПСЖ" хочет обменять Неймара в "Ювентус" на Дибалу

Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может перейти в "Ювентус", утверждает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito. По информации СМИ, парижане заинтересованы в обмене 27-летнего бразильца на форварда "бьянконери" Пауло Дибалу.

"ПСЖ" готов доплатить определенную сумму за обмен Неймара на Дибалу. Ранее сообщалось, что бразильский форвард может продолжить карьеру в "Барселоне".

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

В прошлом сезоне Дибала принял участие в 42 матчах "Ювентуса", забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 85 миллионов евро.

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