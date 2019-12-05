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Скауты «Бешикташа» просматривали Эдера в России

18:12
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Нападающий «Локомотива» Эдер попал в сферу интересов «Бешикташа», утверждает ortacizgi.com. По информации СМИ, скауты турецкого клуба вживую следили за игрой 31-летнего португальца во время одного из матчей в России.

Представители «Бешикташа» получили негативный отзыв об игре Эдера.

В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за «Локомотив», забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт Эдера с москвичами действует до конца сезона-2019/20.

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