Скауты «Бешикташа» просматривали Эдера в России

Нападающий «Локомотива» Эдер попал в сферу интересов «Бешикташа», утверждает ortacizgi.com. По информации СМИ, скауты турецкого клуба вживую следили за игрой 31-летнего португальца во время одного из матчей в России.

Представители «Бешикташа» получили негативный отзыв об игре Эдера.

В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за «Локомотив», забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт Эдера с москвичами действует до конца сезона-2019/20.