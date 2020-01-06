«Манчестер Сити» намерен усилить оборону уже в январе. Как сообщает The Athletic, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола обратился к руководству клуба с просьбой приобрести защитника, поскольку Эмерик Ляпорт имеет проблемы со здоровьем.

По данным источника, в сферу интересов «Манчестер Сити» попал Милан Шкриньяр из «Интера» и Николай Матвиенко из «Шахтера». «Сити» оценит возможность приобретения одного из этих футболистов уже этой зимой.