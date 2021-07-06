Серхио Рамос в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «ПСЖ»
05:45
Защитник Серхио Рамос подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, в ближайшее время 35-летний испанец пройдет медобследование перед переходом в парижский клуб. Стороны уже согласовали контракт до 2023 года.
«Реал» и Рамос приняли решение не продлевать контракт, поэтому футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.
В минувшем клубном сезоне он отыграл за «Реал» 21 матч, забил четыре гола и сделал результативную передачу.
Читайте также
Недооцененные герои «Тампы»: ради них пожертвовали будущим, но они сделали суперкоманду по-настоящему чемпионской
«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда!» Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю