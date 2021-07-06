Серхио Рамос в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

Защитник Серхио Рамос подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшее время 35-летний испанец пройдет медобследование перед переходом в парижский клуб. Стороны уже согласовали контракт до 2023 года.

«Реал» и Рамос приняли решение не продлевать контракт, поэтому футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.

В минувшем клубном сезоне он отыграл за «Реал» 21 матч, забил четыре гола и сделал результативную передачу.