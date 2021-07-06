Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Серхио Рамос в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

05:45
Теги:

Защитник Серхио Рамос подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшее время 35-летний испанец пройдет медобследование перед переходом в парижский клуб. Стороны уже согласовали контракт до 2023 года.

«Реал» и Рамос приняли решение не продлевать контракт, поэтому футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.

В минувшем клубном сезоне он отыграл за «Реал» 21 матч, забил четыре гола и сделал результативную передачу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«А ведь Дзюба и футболисты «Зенита» говорили о Манчини всякое...» Иванов — о полуфиналах Евро
Недооцененные герои «Тампы»: ради них пожертвовали будущим, но они сделали суперкоманду по-настоящему чемпионской
«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда!» Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд