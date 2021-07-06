«Венеция» может подписать Джовинко

Форвард «Аль-Хилаля» Себастьян Джовинко может вернуться в Италию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 34-летнего итальянца претендует «Венеция», которая в новом сезоне будет играть в серии А. Игрок надеется вернуться в национальую команду, выступая в Италии.

Контракт Джовинко с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 31 декабря 2021 года. Всего на его счету 83 матча за «Аль-Хиляль», в которых он забил 16 голов и сделал 19 результативных передач.