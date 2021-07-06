Балотелли завтра прилетит в Турцию на подписание контракта с «Адана Демиспор»

Итальянский форвард Марио Балотелли завтра прибудет в Турцию, сообщает 6 июля итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter. Он должен подписать контракт с «Адана Демиспор».

Mario #Balotelli will land in ?? tomorrow. #AdanaDemirspor are confident to sign the italian striker. The deal is almost done. #transfers https://t.co/ybavWtKSkA — Nicol? Schira (@NicoSchira) July 6, 2021

В клубе уверены, что переход осуществится. Сделка практически завершена. В прошлом сезоне футболист выступал за «Монцу».

Ранее стало известно, что «Адана Демирспор» предложил 30-летнему итальянцу контракт на два сезона. По этому договору зарплата Балотелли может составить 2 миллиона евро в год.

За «Монцу» в прошлом сезоне Балотелли успел провести 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.