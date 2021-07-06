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Балотелли завтра прилетит в Турцию на подписание контракта с «Адана Демиспор»

18:06
Марио Балотелли. Фото Reuters
Марио Балотелли. Фото Reuters
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Итальянский форвард Марио Балотелли завтра прибудет в Турцию, сообщает 6 июля итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter. Он должен подписать контракт с «Адана Демиспор».

В клубе уверены, что переход осуществится. Сделка практически завершена. В прошлом сезоне футболист выступал за «Монцу».

Ранее стало известно, что «Адана Демирспор» предложил 30-летнему итальянцу контракт на два сезона. По этому договору зарплата Балотелли может составить 2 миллиона евро в год.

За «Монцу» в прошлом сезоне Балотелли успел провести 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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