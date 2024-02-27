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Гвардиола о возможном переезде Де Брейне в Саудовскую Аравию: «Я бы хотел, что он остался»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «горожан» Кевина Де Брейне в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация о том, что саудовские клубы проявляют серьезный интерес к 32-летнему бельгийцу.

«Это большой вопрос. Я бы хотел, чтобы Кевин остался, но я не знаю, как будет в итоге. Я слышал об интересе к нему, но не знаю, действительно ли он получал предложения от клубов из Саудовской Аравии. Я хочу, чтобы он дальше играл за нас», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

Кевин Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 11 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт хавбека действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийца в 60 миллионов евро.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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