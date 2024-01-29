«Сандерленд» отказался продавать нападающего Кларка в «Лацио»

«Сандерленд» отклонил предложение «Лацио» по трансферу нападающего Джека Кларка, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб отказался продавать 23-летнего футболиста за 16 миллионов евро. Команда не хочет расставаться с игроком и намерена сохранить его на как можно более долгий срок.

В сезоне-2023/24 Кларк забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 31 матче за «Сандерленд».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 15 миллионов евро.