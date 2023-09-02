«Сандерленд» купил у «ПСЖ» Пембеле

«Сандерленд» объявил на официальном сайте о переходе из «ПСЖ» защитника Тимоти Пембеле. 20-летний француз подписал пятилетний контракт, перейдя за нераскрытую сумму.

Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Пембеле является воспитанником «ПСЖ». За главную команду он сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. В сезоне-2021/22 он на правах аренды выступал за «Бордо», забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу в 28 матчах.