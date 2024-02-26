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Сегодня, 16:53

Ройс может перейти в один из клубов МЛС или гладбахскую «Боруссию»

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заинтересовал ряд клубов, сообщает Footmercato.

По информации источника, 34-летний немец принял решение покинуть свою нынешнюю команду этим летом на правах свободного агента. Соглашение хавбека со «шмелями» действует до конца июня 2024 года. Игрок может пополнить состав одной из команд МЛС или «Боруссии» из Менхенгладбаха, в которой он выступал с 2009 по 2012 год.

В сезоне-2023/24 футболист сыграл 28 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Марко Ройс
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Бундеслига
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