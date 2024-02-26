«Реал» достиг устной договоренности с защитником «Баварии» Дэвисом

«Реал» достиг устной договоренности с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает The Athletic.

По информации источника, есть два варианта развития событий: канадец переходит в испанский клуб уже этим летом, или присоединится к «сливочным» летом 2025 года, когда перестанет действовать его соглашение с мюнхенской командой.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 27 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2025 года.