«Манчестер Сити» продлил контракт с Боббом до 2029 года

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с вингером Оскаром Боббом.

Новое соглашение с 20-летним норвежцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

«Я очень горд быть здесь. Это лучшее место для молодого игрока. Я уже многому научился у Пепа и его тренерского штаба», — сказал нападающий.

В этом сезоне Бобб провел за «горожан» 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.