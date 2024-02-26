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26 февраля, 23:51

«Манчестер Сити» продлил контракт с Боббом до 2029 года

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с вингером Оскаром Боббом.

Новое соглашение с 20-летним норвежцем рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

«Я очень горд быть здесь. Это лучшее место для молодого игрока. Я уже многому научился у Пепа и его тренерского штаба», — сказал нападающий.

В этом сезоне Бобб провел за «горожан» 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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