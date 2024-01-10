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Сегодня, 11:58

«Ростов» подпишет полузащитника «Пеньярола» Саравию за 2 миллиона долларов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ростов» подпишет полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, российский клуб заплатит за 23-летнего уругвайца 2 миллиона долларов и заключит с футболистом контракт на 4,5 года. «Пеньяроль» сохранит за собой 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

13 января хавбек присоединится к ростовчанам на сборе в Абу-Даби, где пройдет медицинское обследование и подпишет все необходимые бумаги.

Саравия — воспитанник «Пеньяроля». За всю карьеру он провел 61 матч в составе команды, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Футбол
РПЛ
ФК Пеньяроль
ФК Ростов
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