«Ростов» подпишет полузащитника «Пеньярола» Саравию за 2 миллиона долларов

«Ростов» подпишет полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, российский клуб заплатит за 23-летнего уругвайца 2 миллиона долларов и заключит с футболистом контракт на 4,5 года. «Пеньяроль» сохранит за собой 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

13 января хавбек присоединится к ростовчанам на сборе в Абу-Даби, где пройдет медицинское обследование и подпишет все необходимые бумаги.

Саравия — воспитанник «Пеньяроля». За всю карьеру он провел 61 матч в составе команды, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.