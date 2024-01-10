Защитник «Униона» Бонуччи переходит в «Фенербахче»

Защитник «Униона» и сборной Италии Леонардо Бонуччи переходит в «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 10 января защитник сборной Италии подпишет краткосрочное соглашение с «Фенербахче» до июня 2024 года, по которому заработает 1,3 миллиона евро. «Унион» получит компенсацию от турецкого клуба за расторжение контракта.

36-летний Бонуччи выступал за «Унион» с сентября 2023 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне он провел 11 матчей за берлинскую команду во всех турнирах и отметился 1 голом.