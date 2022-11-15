Роналду может перейти в «Баварию»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру Германии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, агент 37-летнего португальца Хорхе Мендеш на прошлой неделе провел встречу с представителями «Баварии». Мюнхенский клуб сохраняет интерес к Роналду, так как из-за травмы выбыл Садио Мане.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.