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Сегодня, 03:26

Роналду может перейти в «Баварию»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру Германии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, агент 37-летнего португальца Хорхе Мендеш на прошлой неделе провел встречу с представителями «Баварии». Мюнхенский клуб сохраняет интерес к Роналду, так как из-за травмы выбыл Садио Мане.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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