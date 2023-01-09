Российский вратарь Хайкин может вернуться в норвежский «Буде-Глимт»

Российский голкипер Никита Хайкин может вернуться в норвежский «Буде-Глимт», сообщает Sport24. Интерес к вратарю проявлял «Эвертон».

«Переговоры с «Эвертоном» зашли в тупик. Руководство ливерпульского клуба сомневается в подписании российского голкипера. Последним шансом Хайкина остается «Маккаби» Хайфа. В случае, если и эти переговоры сорвутся, то Никита вернется обратно в Норвегию. Вариант с Россией футболист не рассматривает», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в ноябре футболист решил не продлевать контракт с «Буде-Глимт», чтобы попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Интерес к вратарю проявлял «Эвертон».