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Сегодня, 15:43

Российский вратарь Хайкин может вернуться в норвежский «Буде-Глимт»

Виктория Кравченко
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Российский голкипер Никита Хайкин может вернуться в норвежский «Буде-Глимт», сообщает Sport24. Интерес к вратарю проявлял «Эвертон».

«Переговоры с «Эвертоном» зашли в тупик. Руководство ливерпульского клуба сомневается в подписании российского голкипера. Последним шансом Хайкина остается «Маккаби» Хайфа. В случае, если и эти переговоры сорвутся, то Никита вернется обратно в Норвегию. Вариант с Россией футболист не рассматривает», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, в ноябре футболист решил не продлевать контракт с «Буде-Глимт», чтобы попробовать свои силы в более сильном чемпионате. Интерес к вратарю проявлял «Эвертон».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-09-khaykin-mozhet-vernutsya-v-bude-glimt
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