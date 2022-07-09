Романьоли отклонил предложение «Фулхэма»

Экс-защитник «Милана» Алессио Романьоли отказался от перехода в Англию. По информации журналиста Фабрицио Романо, 27-летний итальянец отклонил предложение от «Фулхэма».

«Лацио» хочет подписать Романьоли, у которого 1 июля закончился контракт с «Миланом», в качестве свободного агента. Римский клуб предложил игроку контракт до июня 2027 года.

Напомним, что Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил 10 голов.