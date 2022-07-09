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Сегодня, 04:20

Романьоли отклонил предложение «Фулхэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Милана» Алессио Романьоли отказался от перехода в Англию. По информации журналиста Фабрицио Романо, 27-летний итальянец отклонил предложение от «Фулхэма».

«Лацио» хочет подписать Романьоли, у которого 1 июля закончился контракт с «Миланом», в качестве свободного агента. Римский клуб предложил игроку контракт до июня 2027 года.

Напомним, что Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году. За семь лет в футболке «россонери» воспитанник «Ромы» сыграл 247 матчей и забил 10 голов.

Алессио Романьоли
Футбол
ФК Милан
ФК Фулхэм
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