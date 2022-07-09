Дилан Левитт перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Данди Юнайтед»

Полузащитник Дилан Левитт покинул «Манчестер Юнайтед». 21-летний валлиец подписал двухлетний контракт с «Данди Юнайтед».

«После того, как я восстановился от травмы, чувствую, что возвращаюсь. Хочу сохранить эту форму в новом сезоне, и действительно с нетерпением жду его начала», — отметил Левитт.

В прошедшем сезоне Левитт играл на правах аренды за «Данди Юнайтед». Он сыграл в 30 матчах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.