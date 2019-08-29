Роман Бабаев: «Комличенко в ЦСКА? Не хочу комментировать несостоявшиеся трансферы»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что до закрытия транферного окна армейцы могут подписать контракт с нападающим «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом, осталось договориться с чешским клубом.

— Правда, что ЦСКА уже договорился с Комличенко по личному контракту и осталось найти общий язык с «Младой Болеслав»?

— Я бы не хотел комментировать несостоявшиеся трансферы. Надеюсь, что мы сможем совершить приобретения. Но пока говорить об этом рано. (Виталий Айрапетов)

ЦСКА — фаворит в борьбе за Комличенко. Другие претенденты — «Фейеноорд» и «Реймс»