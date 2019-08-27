ЦСКА продолжает оставаться фаворитом в борьбе за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. По данным «СЭ», армейцы согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом, осталось договориться с чешским клубом.

Переговоры продвигаются, хотя и тяжело. «Млада Болеслав» настаивает на продаже игрока нынешним летом, при этом уменьшив запросы с 4 миллионов евро до 2,8 миллионов. ЦСКА же предлагает вариант аренды с правом выкупа, что пока не устраивает «Младу».

Последние успехи Комличенко — покер в матче чемпионата Чехии и вызов в сборную России — подняли интерес к футболисту в Европе. Довольно активный интерес к форварду проявляют голландский «Фейеноорд», неудачно стартовавший в своей лиге (12-е место), и французский «Реймс» (8-е место), хотя и они пока не согласны на условия «Млады». (Константин Алексеев)