«Рома» ведет переговоры с «Саутгемптоном» о переходе Вестергора

Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летним датчанином интересуется «Рома». Итальянский клуб начал переговоры с «Саутгемптоном» по переходу игрока.

В минувшем сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и заработал одну желтую карточку. На Евро-2020 защитник провел 6 матчей в составе сборной Дании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.