«Рома» ведет переговоры с «Саутгемптоном» о переходе Вестергора
06:30
Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в серии А, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 28-летним датчанином интересуется «Рома». Итальянский клуб начал переговоры с «Саутгемптоном» по переходу игрока.
В минувшем сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и заработал одну желтую карточку. На Евро-2020 защитник провел 6 матчей в составе сборной Дании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.
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