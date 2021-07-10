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«Рома» ведет переговоры с «Саутгемптоном» о переходе Вестергора

06:30
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Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в серии А, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летним датчанином интересуется «Рома». Итальянский клуб начал переговоры с «Саутгемптоном» по переходу игрока.

В минувшем сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и заработал одну желтую карточку. На Евро-2020 защитник провел 6 матчей в составе сборной Дании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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