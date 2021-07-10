Далберт, которым интересовался ЦСКА, перейдет в «Трабзонспор»

Защитник «Интера» Далберт продолжит карьеру в Турции. Как сообщает Sky Sports, 27-летний бразилец на правах аренды перейдет в «Трабзонспор». Также турецкий клуб будет обязан выкупить игрока следующим летом за 7 миллионов евро.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.