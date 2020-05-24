Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» о продлении аренды Мхитаряна

22:48
Генрих Мхитарян. Фото AFP
Генрих Мхитарян. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за «Рому», может остаться в римском клубе до конца сезона-2020/21, утверждает Il Tempo.

По информации СМИ, «Рома» намерена продлить аренду 31-летнего Мхитаряна с обязательным правом выкупа летом 2021-го.

В сезоне-2019/20 армянский футболист провел за «Рому» 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Опрос

проголосовало: 2227
Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир