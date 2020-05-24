«Рома» ведет переговоры с «Арсеналом» о продлении аренды Мхитаряна
22:48
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за «Рому», может остаться в римском клубе до конца сезона-2020/21, утверждает Il Tempo.
По информации СМИ, «Рома» намерена продлить аренду 31-летнего Мхитаряна с обязательным правом выкупа летом 2021-го.
В сезоне-2019/20 армянский футболист провел за «Рому» 13 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Опрос
проголосовало: 2227Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...