"Рома" проведет переговоры с "Ювентусом" по Игуаину и Ругани

"Рома" хочет приобрести двух игроков "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ. Это защитник Даниеле Ругани и форвард Гонсало Игуаин.

Как информирует Sportitalia, "Рома" может арендовать Ругани с опцией выкупа за 20-25 миллионов евро. Игуаина римский клуб, возможно, арендует за девять миллионов евро с обязательством выкупа.

В предыдущем сезоне 31-летний Игуаин защищал цвета двух клубов – "Милана" и "Челси" на правах аренды. Форвард отыграл 40 матчей во всех турнирах, отметившись 13 голами и 3 результативными передачами.​

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