«Рома» претендует на Депая

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас назвал еще один клуб, который хочет заполучить нападающего Мемфиса Депая. У голландца следующим летом заканчивается контракт. Его хочет подписать «Барселона».

— Есть еще «Рома», — сказал Олас в эфире телеканала Telefoot, когда речь зашла об интересе «Барселоны» к Депаю.

В минувшем сезоне 26-летний Депай провел 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. В этом сезоне он оформил хет-трик в первом же и пока единственном матче своей команды.