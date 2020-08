«Рома» подписала бывшего нападающего «Челси» Педро

«Рома» на официальном сайте объявила о подписании форварда Педро Родригеса.

Контракт с 33-летним испанцем подписан на три года. Зарплата форварда не называется, но, по данным СМИ, составит 3,5 миллиона евро в год. Форвард пополнил состав «волков» на правах свободного агента после истечения контракта с «Челси».

В прошлом сезоне в составе «Челси» Педро провел 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

? OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player ? pic.twitter.com/ToViuer49F