«Рома» подписала бывшего нападающего «Челси» Педро
19:04
«Рома» на официальном сайте объявила о подписании форварда Педро Родригеса.
Контракт с 33-летним испанцем подписан на три года. Зарплата форварда не называется, но, по данным СМИ, составит 3,5 миллиона евро в год. Форвард пополнил состав «волков» на правах свободного агента после истечения контракта с «Челси».
В прошлом сезоне в составе «Челси» Педро провел 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.
? OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player ? pic.twitter.com/ToViuer49F— AS Roma English (@ASRomaEN) August 25, 2020