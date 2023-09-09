«Рома» интересуется Егором Пруцевым

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев, арендованный словенским «Целе», может продолжить карьеру в Италии, сообщает Сalciomercato.it.

По сведениям источника, на 20-летнего россиянина претендует «Рома». Скауты римлян наблюдали за игроком в матче Лиги конференций с «Маккаби», где Пруцев отметился результативной передачей.

Пруцев играет за «Црвену Звезду» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 11 матчей в составе сербской команды и отметился голом. Контракт россиянина с «Црвеной Звездой» рассчитан до июня 2026 года.