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«Рома» договорилась с «Гранадой» об условиях трансфера Гоналона. Ранее им интересовался «Спартак»

11:38
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Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон может стать игроком «Гранады», сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, стороны договорились об аренде на сезон с опцией выкупа за четыре миллиона евро. Для завершения сделки осталось прийти к соглашению с сами игроком. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».

В прошлом сезоне 30-летний француз выступал на правах аренды за «Севилью» и провел в ла лиге 10 матчей.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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