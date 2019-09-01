«Рома» договорилась с «Гранадой» об условиях трансфера Гоналона. Ранее им интересовался «Спартак»

Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон может стать игроком «Гранады», сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, стороны договорились об аренде на сезон с опцией выкупа за четыре миллиона евро. Для завершения сделки осталось прийти к соглашению с сами игроком. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака».

В прошлом сезоне 30-летний француз выступал на правах аренды за «Севилью» и провел в ла лиге 10 матчей.

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