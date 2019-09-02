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«Рома» близка к приобретению Мхитаряна у «Арсенала»

00:24
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Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его приобретении заинтересована «Рома», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Речь идет об аренде с правом последующего выкупа. Ранее «Рома» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.

В минувшем сезоне 30-летний Мхитарян провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В трех играх сезона-2019/20 он отметился лишь желтой карточкой.

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