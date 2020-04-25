Роберто может перейти из «Барселоны» в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает sport.es. По информации СМИ, 28-летний испанец интересен «Ювентусу».

Представители туринцев и каталонцев обменялись списками игроков, которые могут сменить клубную прописку во время трансферного окна. «Барселона» готова отпустить Роберто.

В текущем сезоне хавбек провел в общей сложности 29 матчей за сине-гранатовых, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2022 года.