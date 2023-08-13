Фердинанд — о предложении из Саудовской Аравии: «Верю, что в молодости смог бы отказать»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о массовых переходах игроков в Саудовскую Аравию.

«Контекст действительно важен. Если бы я был молодым игроком, который был на пороге завоевания первых трофеев, я думаю, что смог бы сказать «нет». Я искренне верю, что отказался бы, потому что мечтал побеждать в премьер-лиге или Европе.

Но если бы мне было 27/28 лет и я выиграл бы пару трофеев...Имея это в виду и цифры, о которых мы говорим, я бы ушел. У меня нет никаких сомнений. Я могу сказать это на сто процентов, от всего сердца», – приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Фердинанд завершил карьеру в 2015 году. Он выступал за «Вест Хэм», «Борнмут», «Лидс», «Манчестер Юнайтед» и «Куинз Парк Рейнджерс».

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