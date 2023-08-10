«Манчестер Юнайтед» может подписать Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в Англии, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы предложить за игрока 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на Павара претендует «Манчестер Сити».

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.