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Сегодня, 05:03

«Реал» может приобрести 18-летнего Викерса из «Рединга»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рединга» Кайлан Викерс может продолжить карьеру в Испании, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 18-летнего англичанина претендует «Реал», который готов приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Сообщается, что на форварда также претендовал «Арсенал». «Реал» готов приобрести Викерса за один миллион фунтов с процентом от возможной перепродажи.

В текущем сезоне Викерс провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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