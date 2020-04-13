«Реал» летом намерен приобрести Погба и Холанна

Руководство «Реала» намерено приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и форварда «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Sports Mole.

По сведениям источника, мадридцы хотят провести сделку по окончании сезона и предпринять третий заход на покупку 27-летнего француза. Главный тренер команды Зинедин Зидан надеется омолодить атакующую линию 19-летним норвежцем, который перешел в «Боруссию» зимой 2020 года.

В текущем сезоне Погба провел 8 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Холанн в 8 матчах бундеслиги забил 9 голов и сделал две результативные передачи.