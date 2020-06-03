«Реал» хочет приобрести Санчо через год

«Реал» рассчитывает подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным AS, сделке могут способствовать хорошие отношения двух клубов. «Реал» не планирует больших покупок в ближайшее трансферное окно, но рассчитывает подписать англичанина следующим летом. На него также претендует «Манчестер Юнайтед».

20-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за «Боруссию» и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.

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