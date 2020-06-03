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«Реал» хочет приобрести Санчо через год

13:46
Джейдон Санчо. Фото EFE.
Джейдон Санчо. Фото EFE.
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«Реал» рассчитывает подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным AS, сделке могут способствовать хорошие отношения двух клубов. «Реал» не планирует больших покупок в ближайшее трансферное окно, но рассчитывает подписать англичанина следующим летом. На него также претендует «Манчестер Юнайтед».

20-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за «Боруссию» и забил 20 мячей при 20 голевых передачах.

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