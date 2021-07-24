Пьянич согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус», сообщает 24 июля Diario Sport.

По данным источника, агент игрока работает над переходом в «Юве» на правах аренды. Главный тренер «Барсы» Роналд Куман не рассчитывает на него. Босниец готов согласиться на снижение зарплаты ради возвращения в команду. У «Ювентуса» также будет опция продления договора.

31-летний футболист перешел в «Барселону» из «Ювентуса». В прошлом сезоне он провел 30 матчей за «Барсу» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.