Пьянич согласен на понижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»
02:22
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус», сообщает 24 июля Diario Sport.
По данным источника, агент игрока работает над переходом в «Юве» на правах аренды. Главный тренер «Барсы» Роналд Куман не рассчитывает на него. Босниец готов согласиться на снижение зарплаты ради возвращения в команду. У «Ювентуса» также будет опция продления договора.
31-летний футболист перешел в «Барселону» из «Ювентуса». В прошлом сезоне он провел 30 матчей за «Барсу» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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