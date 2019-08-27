«ПСЖ» требует от «Реала» включить Куртуа в сделку по Неймару

«Реал» ведет переговоры по трансферу форварда «ПСЖ» Неймара, сообщают испанские СМИ.

Как информирует El Chiringuito, «Реал» хотел бы включить в сделку Кейлора Наваса. Но парижан это не устраивает. Они хотели бы включить в сделку другого голкипера — Тибо Куртуа.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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