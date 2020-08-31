«ПСЖ» предложил новый контракт Тиагу Силве, когда тот уже ушел в «Челси»

«ПСЖ» пытался продлить контракт с защитником Тиагу Силвой, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на футболиста агента Пауло Тониетто. Однако парижане обратились к 35-летнему защитнику слишком поздно, когда он уже перешел в «Челси».

— Леонардо (спортивный директор «ПСЖ») позвонил Тиагу и сообщил, что тот может остаться уже на год. Но Тиагу уже согласовал контракт с «Челси», пути назад не было, — сказал Тониетто.

Тиагу Силва подписал контракт с «Челси» на год с возможностью продления еще на один. В составе «ПСЖ» он выступал с 2012 по 2020 год. В 2005-м он числился в составе московского «Динамо», но из-за болезни так и не сыграл в России.