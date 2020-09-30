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«ПСЖ» интересуется защитником «Валенсии»

07:44
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Защитник «Валенсии» Муктар Диакаби может вернуться в чемпионат Франции. По информации France Football, «ПСЖ» изучает возможность подписания 23-летнего француза в качестве альтернативы Антонио Рюдигеру из «Челси», который является приоритетным вариантом для парижан. Лично главный тренер Томас Тухель хочет видеть в составе немца.

Диакаби в 2018 году перешел из «Лиона» в «Валенсию» за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл в 29 матчах во всех турнирах, заработал 6 желтых и 1 красную карточку. В этом сезоне на его счету 4 встречи за «летучих мышей».

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