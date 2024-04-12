«ПСЖ» хочет включить Солера и Асенсио в сделку по Осимхену

«ПСЖ» планирует попробовать включить двух своих игроков в потенциальную сделку по переходу форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Il Mattino.

По информации источника, парижане предложат неаполитанцам Виктора Солера и Марко Асенсио, чтобы снизить затраты по возможному трансферу нигерийца.

В текущем сезоне Осимхен провел 26 матчей за «Наполи», забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года.