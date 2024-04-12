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Сегодня, 23:09

«ПСЖ» хочет включить Солера и Асенсио в сделку по Осимхену

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» планирует попробовать включить двух своих игроков в потенциальную сделку по переходу форварда «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Il Mattino.

По информации источника, парижане предложат неаполитанцам Виктора Солера и Марко Асенсио, чтобы снизить затраты по возможному трансферу нигерийца.

В текущем сезоне Осимхен провел 26 матчей за «Наполи», забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года.

Виктор Осимхен
Марко Асенсио
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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