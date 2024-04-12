«Манчестер Сити» подпишет Пакету летом, если его не дисквалифицируют за ставки

«Манчестер Сити» намерен подписать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакету, если на него не будут наложены санкции за ставки, сообщает The Guardian.

По информации источника, переход может произойти в летнее трансферное окно.

«Манчестер Сити» мог подписать бразильца еще прошлым летом. Сообщалось, что тогда сделка сорвалась из-за запуска расследования в отношении игрока из-за его предполагаемых ставок на матчи АПЛ.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 37 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.