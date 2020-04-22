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«ПСЖ» хочет подписать защитника «Порту»

01:40
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Защитник «Порту» Алекс Теллес может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Le Parisien, «ПСЖ» хочет приобрести 27-летнего игрока сборной Бразилии. Сумма трансфера может составить от 20 до 25 миллионов евро.

Отмечается, что сам игрок не против перебраться в парижский клуб, однако пандемия коронавируса не позволяет «ПСЖ» предпринять более конкретные шаги в попытке завершить трансфер.

В этом сезоне Теллес сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.

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