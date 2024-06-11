Президент «Оренбурга» — про Адамова: «Мы никакого отношения к этому футболисту не имеем»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал уход защитника Арсена Адамова, который играл в команде на правах аренды. Футболист вернулся в «Зенит».

«Мы никакого отношения к этому футболисту не имеем. Ушел и ушел. Он у нас был в аренде, а она закончилась. Хотел ли «Оренбург» сохранить Адамова? Желание и возможности — две разные вещи. Не знаю, почему не удалось его сохранить. Тут надо спрашивать у «Зенита», почему они не оставили Арсена в «Оренбурге». Мы хотели, чтобы он остался у нас. А так: есть клуб, которому он принадлежит, агент и сам футболист. Наверное, у них какое-то решение было принято», — приводит слова Еремякина Sport24.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» может арендовать 24-летнего защитника на один сезон.

Адамов перешел в «Зенит» в январе 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Оренбург». Защитник провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.