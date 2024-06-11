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Сегодня, 01:18

Защитник «Байера» Та согласился на переход в «Баварию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Байера» Джонатан Та согласился на то, чтобы продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Sky Germany.

Клуб из Мюнхена в ближайшее время начнет переговоры с командой из Леверкузена по сумме сделки. Ожидается, что 28-летний немец подпишет контракт с «Баварией» до конца июня 2029 года.

Джонатан Та выступает за «Байер» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Джонатан Та
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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