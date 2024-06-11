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Гладилин: «Не верю, что «Спартак» хочет подписать Беленова»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря «Факела» Александра Беленова в московский клуб.

«Зачем это нужно «Спартаку»? Ему уже 37 лет, ну какой смысл «Спартаку» покупать такого возрастного голкипера? В команде есть Максименко, Селихов и Свинов. И в эту вратарскую обойму еще добавить и Беленова? Не верю! Считаю, что это просто ложная информация», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Беленов выступает за «Факел» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 голкипер принял участие в 25 матчах, пропустил 24 гола и отыграл 10 встреч на ноль.

Источник: РБ Спорт
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