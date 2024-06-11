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Коновалов: «Было бы интересно перейти в «Спартак», это великий клуб»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший вратарь «Балтики» Иван Коновалов заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в «Спартаке».

«Мой контракт с «Балтикой»? Он истек 6 июня. Было бы мне интересно перейти в «Спартак» на роль второго вратаря? Конечно, интересно. Это великий клуб с великой историей, всегда надо быть готовым к своему шансу. Я поддерживаю здоровую конкуренцию, от этого все вратари, находящиеся в коллективе, растут. «Спартак» — родной для меня клуб, он дал мне футбольные образование, я всегда с благодарностью относился к этому», — приводит Metaratings слова Коновалова.

29-летний голкипер является воспитанником «Спартака». Коновалов перешел в «Балтику» в январе 2024 года и не провел за команду из Калининграда ни одного официального матча.

Источник: Metaratings
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4
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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