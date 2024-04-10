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Сегодня, 11:54

«ПСЖ» хочет подписать Кварахцелию после ухода Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «ПСЖ», сообщает Il Mattino.

По информации источника, парижане хотят подписать 23-летнего грузина после ухода Килиана Мбаппе ближайшим летом. Ожидается, что «Наполи» будет готов отпустить игрока при предложении в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварахцелия провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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