Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:35

«ПСЖ» будет выплачивать 40 процентов зарплаты Вейналдума в «Роме»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римский клуб арендует 31-летнего голландца с обязательным выкупом, если игрок проведет более 50 процентов матчей сезона, а также если «Рома» попадет в Лигу чемпионов. При этом парижане будут выплачивать 40 процентов зарплаты хавбека в сезоне-2022/23.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего нидерландца в 18 миллионов евро.

Джорджиньо Вайналдум
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Ловрен может покинуть «Зенит», ЦСКА купил уругвайца, а «Динамо» защитника сборной Израиля. Главные трансферы и слухи РПЛ на 3 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теллес прилетел в Испанию для перехода в «Севилью»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости