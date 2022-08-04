«ПСЖ» будет выплачивать 40 процентов зарплаты Вейналдума в «Роме»

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римский клуб арендует 31-летнего голландца с обязательным выкупом, если игрок проведет более 50 процентов матчей сезона, а также если «Рома» попадет в Лигу чемпионов. При этом парижане будут выплачивать 40 процентов зарплаты хавбека в сезоне-2022/23.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего нидерландца в 18 миллионов евро.